Inzidenz etwas gesunken

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona ist in Mülheim auf 51 gestiegen. Das meldet heute ( 10.12.2020 - 6:00 Uhr ) der Krisenstab der Stadt. Damit zählt Mülheim seit Montag acht Menschen, die an oder mit dem Virus verstorben sind. 550 Menschen in unserer Stadt gelten als akut infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist leicht gesunken - von gestern rund 219 auf heute 200.

