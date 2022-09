Infoveranstaltung zum A40-Ausbau in Mülheim

Zurzeit befindet sich der Abschnitt der A40 zwischen den Anschlussstellen Heißen und Dümpten in der sogenannten Entwurfsplanung. Der Abschnitt ist 3,5 Kilometer lang. Hier gibt es vier Brücken, die während des Ausbaus der Autobahn auf sechs Spuren neu gemacht werden sollen. Als besonders herausfordernd gilt die Hardenbergbrücke. Sie ist fast 170 Meter lang und quert die Gleise der Deutschen Bahn. Eine weitere Infoveranstaltung ist für den 7. Oktober zur gleichen Zeit am gleichen Ort geplant. Die Pläne zum Ausbau der A40 zwischen Kaiserberg und Essen-Frohnhausen gibt es jetzt schon seit fast 20 Jahren. Das Mammutprojekt gilt als besonders aufwändig, weil die Bebauung entlang der Strecke häufig dicht an der Autobahn liegt. Der Bund muss viele Grundstücke aufkaufen. Es soll aber auch besseren Lärmschutz für die Anwohner geben. Bis zum Start der Bauarbeiten dürften noch Jahre vergehen.