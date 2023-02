Infoveranstaltung zu Flüchtlingsunterkunft in Raadt

Die Bezirksregierung betreibt ab Juni an der Parsevalstraße in Raadt eine Zentrale Unterbringung für Flüchtlinge. Der Vertrag mit dem Investor ist unterzeichnet, heißt es. Man plane, den Komplex zwei Jahre lang zu benutzen. Hier sollen bis zu 650 Flüchtlinge kurzfristig untergebracht werden können. Später werden sie auf weitere Einrichtungen auch in andere Städte verteilt. Stadt und Bezirksregierung wollen auf der Veranstaltung über Details und Sicherheitskonzepte informieren. Die Vorbereitungen sollen schon in Kürze starten, damit im Juni der Betrieb aufgenommen werden kann.





Details zur Veranstaltung:

Datum: 1. März 2023

Zeit: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Luisenschule, An den Buchen 36, 45470 Mülheim an der Ruhr