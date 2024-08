Infostand zu Frauen-Power vorm Forum

Auf dem Kurt-Schumacher-Platz ist heute bis 17 Uhr ein Infostand aufgebaut. Der Verein "Hilfe für Frauen" ist 1988 bei uns in Mülheim an den Start gegangen. Der Verein unterstützt Frauen in schwierigen Lebenslagen. "Nicht selten ist unsere Hilfe von existenzieller Bedeutung für Frauen und auch ihre Kinder", heißt es. Einen Schwerpunkt der Arbeit bilden die Angebote zu häuslicher Gewalt. Das Frauenhaus versteht sich als Zufluchtsort für Frauen, die von ihrem Partner körperlich oder seelisch misshandelt oder bedroht werden. Auch deren Kinder können in dem Haus Schutz und Unterkunft finden.