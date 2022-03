Infos und Hilfe für pflegende Angehörige

Ab 17.30 Uhr geht es in der Volkshochschule in der Aktienstraße um die Frage "Was kostet mich die Pflege?". 73 Prozent der pflegebedürftigen Menschen werden zuhause von Angehörigen gepflegt, heißt es. Würden sie in einen Pflegestreik treten, würde unser stationäres Pflegesystem zusammenbrechen. Landesweit sind aktuell 965.000 Menschen pflegebedürftig. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 5,4 Prozent. Im vergleichsweise "alten" Mülheim dürfte der Anteil noch etwas höher liegen.





Kontakt und Anmeldung für die Veranstaltung am 25.3.:

Mail: sabine.dams@pflegeselbsthilfe-muelheim.de

Telefon: 01520/9382325

Web: www.pflegeselbsthilfe.de