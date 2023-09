Infoabend zu Plänen für ehemalige Stadtgärtnerei

Am Montag (11.9.) gibt es eine Infoveranstaltung zu einer neuen Unterkunft für Geflüchtete. Die Stadt plant, sie befristet in der ehemaligen Stadtgärtnerei an der Zeppelinstraße unterzubringen.

