In Mülheim gibt es jetzt einen Gabenzaun

In Mülheim gibt es jetzt einen Gabenzaun. Obdachlose und Bedürftige können sich dort Spenden von uns Mülheimern mitnehmen. Der Gabenzaun befindet sich an der Fußgängerbrücke zum Forum an der Kaiserstraße. Dort können wir Tüten mit Lebensmitteln und Sachspenden wie Kleidung, Decken oder Hygieneartikeln aufhängen.

© Jusos Mülheim