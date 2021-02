In Bochum brennen wieder Strohballen

In Bochum haben in der Nacht zum vierten Mal in kürzester Zeit Strohballen gebrannt. Auf einem Reiterhof im Südosten der Stadt standen 200 auf einem Feld gestapelte Strohballen in Flammen, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Bochum