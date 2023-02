In 10 Minuten zum Ausbildungsplatz

Am Dienstag (7.3.) können sich junge Menschen unkompliziert und schnell bei Handwerksbetrieben vorstellen. Mit dabei sind Malerbetriebe, Dachdecker, Betriebe für Sanitär-, Heizung- Klimatechnik und Elektrobetriebe. Das Azubi-Speed-Dating läuft in der "vier.Zentrale" in Mülheim. Am Mittwoch (8.3.) hat die Arbeitsagentur ein Speed-Dating mit Ausbildungsbetrieben der Gesundheitsbranche organsiert. Es läuft ebenfalls in der "vier.Zentrale".





Azubi-Speed-Dating Handwerk:





Wann? Dienstag, 7. März 2023 von 13:00 bis 16:00 Uhr Wo? vier.zentrale, Leineweberstr. 15, 45468 Mülheim an der Ruhr





Azubi-Speed-Dating Gesundheitsberufe:





Wann?Mittwoch, 8. März 2023 von 13:00 bis 16:00 Uhr Wo? vier.zentrale, Leineweberstr. 15, 45468 Mülheim an der Ruhr





Die Ausbildungsinteressierten werden gebeten, Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien) mitzubringen. So können sie sich direkt vor Ort um einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz bewerben.