Impfungen im Forum und am Ballermann

Wer sich impfen lässt, bekommt das Mittel Johnson&Johnson. Es wirkt schon nach einer Impfung und muss kein zweites Mal gespritzt werden. An den letzten beiden Samstagen hatten sich rund 1.250 Mülheimer im Einkaufszentrum impfen lassen. Die Stadt hat weitere Sonderimpftermine auf die Beine gestellt: Nach dem im Forum ist der nächste am 4. September ab 13 Uhr am Ballermann an der Sandstraße, dann am 6. September ab 13 Uhr am Gemeindehaus Styrum.

Wer sich an einem der Termine impfen lassen möchte, muss sich dafür nicht vorher anmelden, sondern kann einfach vorbeikommen. Mitgebracht werden muss auf jeden Fall ein gültiger Ausweis. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen bittet die Stadt außerdem darum, vorab Anamnese- und Aufklärungsbogen ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen gibt es beim RKI oder auch auf der städtischen Internetseite. Hier gibt es noch mal alle Termine.