Impfungen für EKM-Mitarbeiter laufen wieder an

An beiden Tagen sollen 240 Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern geimpft werden, die in Bereichen mit Kontakt zu Corona-Patienten arbeiten. Sie sind zum Beispiel auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder auf den Corona-Stationen im Einsatz. Im St. Marien-Hospital sind die Impfungen gestern (2.2.) wieder angelaufen. Das Land NRW hatte vor knapp zwei Wochen einen Impfstopp in Krankenhäusern und Pflegeheimen verhängt. Schuld waren Lieferprobleme des Impfstoff-Herstellers Biontech.