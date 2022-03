Impfstelle öffnet an neuem Standort

Die stationäre Corona-Impfstelle hat geschlossen und eröffnet heute (23.03.) an einem neuen Standort. Sie ist jetzt in der Holzstraße 111 in Broich zu finden. Die Impfungen finden im Holzhaus auf dem Gelände der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft statt.

© Tong_stocker / shutterstock.com