Impfprogramm der Stadt schreitet voran

In den beiden Wochen danach sollen es wieder jeweils 158 sein. Aus jeder Ampulle lassen sich sechs bis sieben Impfdosen gewinnen. Über die vier Wochen gesehen könnten so bis zu 4.480 Mülheimer geimpft werden. Parallel dazu laufen bei der Stadt die Planungen für die Impfung für Kita- und Grundschulpersonal, sowie für die Polizei. Sie sollen ab kommender Woche ein Angebot für eine Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff bekommen. Auch Beschäftigte z.B. in Behindertenwerkstätten sollen ein Angebot bekommen.