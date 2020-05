Immobilienpreise: Essen und Dortmund besonders teuer

Wohnen im Ruhrgebiet wird teurer. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Immobilienverband Deutschland. Die Miet- und Kaufpreise bei uns sind leicht gestiegen. Besonders teuer ist es für alle, die in Essen oder Dortmund wohnen. In Dortmund kostet eine eigene Wohnung (1.630 Euro/qm) und in Essen eine Mietwohnung (8,35 Euro/qm) besonder viel.