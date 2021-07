Immobilien sind teurer geworden

Die Preise für Häuser und Wohnungen sind in Mülheim im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen. Das steht in einem aktuellen Bericht der LBS. In Mülheim gingen sie im Schnitt um 13 Prozent nach oben. Der Durchschnitt im Ruhrgebiet liegt bei lediglich 7 Prozent.

