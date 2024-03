Immobilien im Revier weiter vergleichsweise günstig

Verglichen hat das Portal Preise aus seinen Inseraten der letzten anderthalb Jahre. Als Beispiel dient hier eine 75 Quadratmeter große Bestandswohnung aus den 1990er Jahren. So ist in Dortmund der Kaufpreispreis um rund 10.000 Euro gesunken, in Duisburg um 14.000 Euro und in Essen um 8.000 Euro. Ausgewertet wurden die Preise in den 15 größten deutschen Städten. Das Ruhrgebiet ist im bundesweiten Vergleich weiterhin extrem günstig. Die Zinsbelastung in den drei Städten ist der Auswertung nach monatlich um 60 bis 80 Euro gesunken. Wie sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln, ist unter Experten umstritten.