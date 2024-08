Immersive Ausstellung "Wunderwelt Ozean" in Dortmund

Rund 100 Hochleistungsvideoprojektoren lassen die Besucher in die Tiefen der Meere abtauchen. Videokünstler haben zehn Monate Arbeit in die Ausstellung gesteckt und rund 800 Videoaufnahmen zusammengesetzt. Gezeigt wird "Wunderwelt Ozean" vom 28. September bis zum 31. Oktober und noch einmal vom 21. Dezember bis zum 5. Januar. Der Eintritt kostet regulär 16 Euro. Im Kunstzentrum auf dem Gelände des alten Hochofenwerks Phoenix in Dortmund laufen zur Zeit noch verschiedene digitale Ausstellungen. Im Oberhausener Gasometer beschäftigt sich noch bis mindestens Ende dieses Jahres die Ausstellung "Planet Ozean" mit den Geheimnissen der Tiefsee.