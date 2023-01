Immer weniger Apotheken in NRW

Fast 400 Apotheken weniger als noch vor 10 Jahren gebe es damit in NRW. Wegen zu viel Bürokratie, des Fachkräftemangels und Versorgungsengpässen bei Medikamenten lohne es sich nicht mehr, eine Apotheke zu eröffnen.

Viersen ist die einzige Stadt, die mehr Neueröffnungen als Schließungen zu verzeichnen hat (+1 Apotheke, keine Schließung). Sehr schlecht sieht es beispielsweise in Düsseldorf aus: Da gab es acht Schließungen und nur zwei neue Apotheken. In Mülheim gibt es eine Apotheke weniger und keine neue. In Oberhausen, Duisburg und Essen haben jeweils zwei Apotheken zugemacht - alle drei Städte haben keine neue Apotheke zu verzeichnen.