Immer mehr Schalke-Schmierereien

Mittlerweile gibt es aber auch Graffiti an Stromkästen, Containern und auf Verkehrszeichen. Anfang Dezember schon auf der Rückwand des Parkhauses der Hochschule Ruhr West. Die Schmierereien, Farben und Zeichen deuten auf dieselbe Tätergruppe hin, sagt die Polizei. Sie geht von mindestens vier Personen aus, die als Gruppe oder auch mal einzeln losziehen. Betroffen sind vor allem Speldorf, Broich und Raadt. Die Schäden liegen mittlerweile in sechsstelliger Höhe, schätzt die Polizei. Sie bittet uns Mülheimer um Mithilfe. Wer etwas beobachtet hat oder das in nächster Zeit macht, soll sich bei den Beamten melden.

Polizei E/MH Tel. 0201 / 829 - 0

Kein Geld um Schriftzug zu beseitigen

Den Schriftzug der Ultras Gelsenkirchen auf der Natursteinmauer am Leinpfad werden wir Mülheimer uns noch länger angucken müssen, sagt die Stadt. Solange der Haushalt nicht von der Bezirksregierung genehmigt ist, darf Mülheim nur Pflichtaufgaben bezahlen. Geld, um die Schmierereien zu beseitigen, darf die Verwaltung im Moment nicht ausgeben. Das wäre nur bei Naziparolen oder sexistischen Sprüchen der Fall. Sobald sie kann, will die Stadt eine Fachfirma beauftragen. Sie rechnet mit Kosten bis zu 15.000 Euro, um die Schmierereien am Leinpfad zu entfernen.