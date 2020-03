Immer mehr Mülheimer wollen in der Corona-Krise helfen

Hilfsangebote sind nach Postleitzahlen sortiert. Zum Beispiel bieten Jüngere an, Einkäufe zu übernehmen. Gestern haben sich Vertreter von Freiwilligen-Gruppen im Rathaus getroffen, um eine gemeinsame Plattform zu starten. Neben "4330hilft" bieten auch die Saarner Credo-Gemeinde, die Jusos, die Junge Union und das Centrum für bürgerschaftliches Engagement Hilfe in der Krise an. Am Montag soll die Online-Plattform, gebündelt mit allen Angeboten, auf den Weg gebracht werden.