Illegale Zigarettenproduktion hochgenommen MIT UPDATE

+++Update 24.10.2024: Das Zollfahndungsamt Essen veröffentlicht neue Details zur illegalen Zigarettenproduktion in NRW und Brandenburg. Zwei Betriebe in Radevormwald und Velbert wurden gestern Morgen (23.10.) ausgehoben. Sichergestellt wurden unter anderem ca. 27 Tonnen Rohtabak, Filter- und Zigarettenpapier und Verpackungen für verschiedene Marken. Die Anzahl der Tatverdächtigen liegt bei 19 Personen. Sie wurden in den Hallen in Radevormwald und Velbert von Spezialkräften der Bundespolizei überrascht und festgenommen. Heute werden sie dem Haftrichter beim Amtsgericht Wuppertal vorgeführt.

Eine weitere Spur hatten die Ermittler in den Niederlanden und in Belgien. Europol hat dort gestern bei zwei Durchsuchungen unter anderem 12.000 Stangen illegaler Zigaretten sichergestellt.

Laut Zoll waren die Hallen der illegalen Zigarettenfabriken hochprofessionell ausgebaut, um nicht entdeckt zu werden. Der aktuell geschätzte deutsche Tabaksteuerschaden liegt bei über 4,3 Millionen Euro.

Die Ermittlungen werden fortgeführt.+++

Der Zoll Essen hat heute Morgen (23.10.) zehn Orte in NRW und Brandenburg durchsucht und dabei eine illegale Zigarettenproduktion ausgehebelt. 17 Personen wurden vorläufig festgenommen.

© FUNKE Foto Services - Vladimir Wegener