Illegale Geldspielautomaten in Duisburg gefunden

Bei einem großangelegten Einsatz gegen Clankriminalität wurden am Wochenende in Duisburg mehrere illegale Geldspielautomaten gefunden. Im Einsatz waren Polizei, Bürger- und Ordnungsamt, Hauptzollamt und Steuerfahnder, die in der Nacht von Freitag (17.11.) auf Samstag (18.11.) drei Gewerbe kontrolliert haben.

© Polizei Duisburg