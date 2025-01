IHK lockt mit Ausbildungsparty aufs Eis

Am Samstag (25.1.) läuft in Essen eine ungewöhnliche Ausbildungsmesse. Unter dem Motto "Eiskalt erfolgreich" richtet die Industrie- und Handelskammer eine Party auf der Eislauffläche in der Innenstadt aus.

© Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services