IHK freut sich über viele neue Ausbildungsverträge

Im letzten Jahr gab es fast 3.200 neue Ausbildungsverträge, fast zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Landesweit sei das der beste Wert. Die Zahlen in ganz in NRW im Gegensatz sind sogar rückläufig. Bei uns in der Region wurden laut Auswertung vor allem in den Bereichen Banken, Versicherungen, Hotellerie und Gastronomie viele Ausbildungsplätze vergeben. Auch in der Metallbranche gebe es einen erstaunlichen Zuwachs von 23 Prozent. Weniger neue Verträge wurden dagegen im Bereich Handel geschlossen. Die IHK erfasst nicht alle Verträge, aber rund 60 Prozent des gesamten Ausbildungsmarktes, und zwar für die Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungen.