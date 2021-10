IG Metall-Demo in Duisburg

In ganz Deutschland gehen heute (29.10.) Metaller auf die Straße. Die IG Metall hat bei ihrem bundesweiten Aktionstag rund 50 Kundgebungen geplant. Metaller aus Mülheim sind aufgerufen, bei der Demo in Duisburg mitzumachen. Sie startet um 10 Uhr an der Hauptverwaltung von Thyssenkrupp Steel Europe.

