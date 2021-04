IG BAU ruft zu Gedenkminute auf

Sie ruft alle Mülheimer heute dazu auf, sich zu beteiligen und um 12 Uhr eine Minute lang der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu gedenken. Das kann jeder machen – egal ob im Betrieb, im Homeoffic oder auf der Baustelle, heißt es. In diesem Jahr zeige die Corona-Pandemie besonders deutlich, wie wichtig der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben ist. Alarmierend seien die tödlichen Arbeitsunfälle auf Baustellen in Deutschland: 2020 sind 97 Baustellen-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Laut IG BAU ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerkschaft fordert mehr Anstrengungen beim betrieblichen Arbeitsschutz.