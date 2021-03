Corona wirft Gleichberechtigung zurück

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt warnt in der Corona-Krise vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Mülheim. Dafür nimmt sie den Internationalen Frauentag morgen, am 8. März, zum Anlass.

© Svenja Hanusch/FUNKE Foto Services