IG BAU: "Ausmaß der Schwarzarbeit ist erschreckend"

Das große Ausmaß an Schwarzarbeit und Sozialbetrug am Bau könnte dem Ansehen der Baufirmen in Mülheim schaden. Das befürchtet die für Mülheim zuständige Gewerkschaft IG BAU. Die aktuellen Zahlen des Bundesfinanzministeriums sind erschreckend, heißt es.