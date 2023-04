Ideen für Klimaschutzkonzept gefragt

Die Ergebnisse sollen in das Konzept mit einfließen, heißt es. In der Online-Karte können wir uns schon bestehende Ideen anschauen und "liken". Außerdem können wir eigene Ideen beisteuern. Möglich sind drei verschiedene Bereiche: Wärmeversorgung / Energetische Sanierung, Mobilität und Strom sowie Erneuerbare Energien. Dazu zählen z.B. Vorschläge über neue Standorte für Photovoltaikanlagen oder E-Ladesäulen. Der Rat der Stadt hat vor drei Jahren die Klimanotlage ausgerufen. Bis zum Jahr 2035 soll Mülheim klimaneutral werden. Hier geht es zur Karte. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung werden bei einem öffentlichen Klimafest am 11. Juni 2023 in der Parkstadt vorgestellt.