i-Dötzchen starten in die Schule

Schulen haben die Eltern vorab per Mail, per Brief oder über ihre Internetseiten informiert, wie die Einschulung abläuft. Einige Schulen haben sie auf heute und morgen verteilt, damit nicht zu viele neue Erstklässler und ihre Eltern auf einmal kommen und es dann zu voll wird.

Schulen haben unterschiedliche Regeln

Die Gemeinschaftsgrundschule an der Trooststraße in Mülheim-Mitte macht die Einschulung heute - hat aber die i-Dötzchen in eine frühe und eine späte Gruppe eingeteilt. Der sonst übliche Gottesdienst in der Petrikirche muss wegen Corona ausfallen. Die neuen Erstklässler dürfen zwei Erwachsene und ihre jüngeren Geschwister mitbringen. Es sind Nachweise über geimpft, getestet oder genesen nötig.

Die Gemeinschaftsgrundschule am Sunderplatz auf der Heimaterde macht ihre Einschulungsfeier auf dem Schulhof. Wer ihn betreten will, braucht einen Nachweis über geimpft, getestet oder genesen. Die Schule hat, um auf Nummer sicher zu gehen, Eltern und Kinder gebeten, sich möglichst vor der Einschulung auf Corona testen zu lassen. Es müssen Masken getragen, Abstände eingehalten und Kontaktdaten zur Rückverfolgung hinterlegt werden.

Auch die Freie Waldorfschule in Heißen sammelt die Kontaktdaten der Gäste. Auch hier galt die Empfehlung, alle Beteiligten vor der Einschulungsfeier heute auf Corona testen zu lassen. Stattfinden tut sie im Saal der Schule. Dort sind mit Abstand Sitzplätze für die Familie reserviert. Jedes i-Dötzchen darf noch vier Personen mitbringen. Im Schulgebäude gilt für alle Maskenpflicht.

Einschulung: nur eine Unterrichtsstunde

Nach einer ersten offiziellen Unterrichtsstunde haben die i-Dötzchen ihren ersten Schultag dann auch schon geschafft. Sie dürfen nach Hause und ihre Schultüten auspacken. Viele Familien haben zur Feier des Tages Oma und Opa oder andere Verwandte zum Kaffee eingeladen.