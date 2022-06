Hunderte Polizisten im Einsatz gegen Drogen

Eingesetzt wurden auch eine fahrbare Rampe, um Mauern zu überwinden und ein Panzerwagen. Durchsucht wurden Wohnungen und Gewerbehallen, in denen Drogen in großem Stil umgeschlagen worden sein sollen. Grund für das Großaufgebot waren auch Hinweise, dass sich Beschuldigte mit Waffengewalt gegen ihre Festnahme wehren könnten. Die Einsätze liefen die ganze Nacht und dauern noch an. Dabei sind auch Mitarbeiter von Ordnungsämtern, vom Zoll und die Staatsanwaltschaft. Laut Polizei wurden vier Haftbefehle vollstreckt und weitere sechs Personen festgenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.