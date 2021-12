Hubschrauber-Flotte feiert Jubiläum

Heute vor 50 Jahren hat der erste Zivilschutz-Hubschrauber in Deutschland seinen Dienst aufgenommen. "Christoph 3" startete vom Stützpunkt in Köln zu seinem ersten Einsatz. Mittlerweile sind in ganz Deutschland 18 solcher Hubschrauber an zwölf Standorten im Einsatz.

© Stefan Arend / FUNKE Foto Services (2020)