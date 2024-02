Hunderte Einsätze für Rettungshubschrauber

Der Hubschrauber ist an einer Klinik im Duisburger Süden stationiert und fliegt in großen Teilen des Ruhrgebiets Einsätze. Maximal zwei Minuten nach seiner Alarmierung kann er abheben und mit bis zu 230 km/h zum Einsatzort fliegen. An Bord ist eine dreiköpfige Besatzung, bestehend aus einem Piloten der Bundespolizei, einem spezialisierten Notfallsanitäter und einem Notarzt. Christoph 9 wird immer dann gerufen, wenn z.B. Unfallopfer nicht sicher oder schnell genug in eine Klinik gebracht werden können. Bundesweit gibt es 18 Zivilschutz-Hubschrauber. Ursprünglich hat der Bund sie für den Einsatz im Verteidigungsfall. In Friedenszeiten transportieren die Helikopter im regulären Tagesgeschäft Kranke und Schwerverletzte. Bundesweit gab es im letzten Jahr rund 14.400 Einsätze.