HRW: Noch Restplätze für Maschinenbau-Programm

In diesem Jahr läuft das Programm zum ersten Mal auch am Bottroper Campus. Deshalb gibt es laut HRW noch einige Restplätze. Bislang haben sich 14 junge Frauen qualifiziert und können an Lehrveranstaltungen, Workshops und Gastvorträgen teilnehmen sowie eigene Projekte umsetzen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Oktober möglich. (Auf der Homepage steht noch das alte Datum für den Bewerbungsschluss).