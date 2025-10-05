Navigation

HRW: Noch Restplätze für Maschinenbau-Programm

Veröffentlicht: Sonntag, 05.10.2025 08:00

Ab diesem Oktober läuft an der Hochschule Ruhr West zum vierten Mal das Programm Engineering4Girls. Schülerinnen ab der 10. Klasse können hier ein Jahr lang parallel zur Schule in das Institut Maschinenbau am Campus Mülheim reinschnuppern.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr läuft das Programm zum ersten Mal auch am Bottroper Campus. Deshalb gibt es laut HRW noch einige Restplätze. Bislang haben sich 14 junge Frauen qualifiziert und können an Lehrveranstaltungen, Workshops und Gastvorträgen teilnehmen sowie eigene Projekte umsetzen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Oktober möglich. (Auf der Homepage steht noch das alte Datum für den Bewerbungsschluss).

