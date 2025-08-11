HRW: Neuer Studiengang zu nachhaltiger Gesundheitstechnik

Laut HRW ist er deutschlandweit einzigartig. In dem Studium werden Ingenieure und Ingenieurerinnen ausgebildet, zukunftsfähige Gesundheitstechnik zu entwickeln, heißt es. Es richtet sich an Absolventen technischer Bachelorprogramme, die z.B. aus der Medizintechnik, Elektrotechnik oder Informatik kommen. Die Mülheimer HRW sagt, dass der Studiengang weit über klassische Medizintechnik hinausgeht. Auf dem Lehrplan stehen Themen wie Kreislaufwirtschaft, digitale Produktpässe, gendergerechtes Design oder auch der Einsatz von KI. Der Studiengang dauert drei Semester und schließt mit dem Master of Science ab. Bewerbungen sind noch bis zum 15. September möglich.