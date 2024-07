HRW kündigt Fortsetzung der Campus-Challenge an

Die Teams sind in verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten, u.a. Teamgeist, Fitness und Schnelligkeit bei Aktionen wie Shark-Attack, Mattenlauf, Bull-Riding oder Quiz. Der Hauptgewinn über 1.000 Euro geht an das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oberhausen, der zweite Platz mit 500 Euro an die Willy-Brandt-Schule aus Styrum. Wegen des großen Erfolgs will die HRW die Challenge auch im nächsten Jahr durchführen. Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt schon anmelden.





E-Mail: CampusChallenge@hs-ruhrwest.de





Teilnehmen können alle Oberstufen der Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs aus dem Ruhrgebiet.