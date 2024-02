HRW Kids – Wissenschaft hautnah für Kinder

Am 28. Februar findet in der Hochschule Ruhr West von 08.30 bis 12.30 Uhr die Reihe HRW Kids statt. Bei dem Format geht es um die anschauliche Vermittlung von wissenschaftlichen Zusammenhängen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft. Themen sind in diesem Jahr unter anderem Gesundheitstechnologien und Tunnel. Die Grundschüler dürfen dabei selber mitmachen - So bauen sie zum Beispiel eine Kartoffelbatterie oder machen Fliegerexperimente mit den Maschinenbauern der HRW.





Bewerben können sich dritte und vierte Grundschulklassen. Frist ist Donnerstag (08.02.). Anmeldungen laufen über die Mail-Adresse mint4u@hs-ruhrwest.de oder die 0208 88254-160.