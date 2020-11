HRW hilft Absolventen in der Corona-Krise

Die Hochschule Ruhr West will ihre Studenten in der Corona-Krise auch nach dem Abschluss unterstützen. Deshalb startet sie zusammen mit der Hochschule Rhein-Waal ein sogenanntes Zukunftssemester. Das ist ein Aufbaustudium für alle Studenten, die ihren Bachelor an einer der beiden Hochschulen gemacht haben.









© Sven Margref