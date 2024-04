HRW eröffnet neue Campus

Die HRW hat sich dort auf über 6.000 qm Fläche eingemietet. Hier gibt es u.a. moderne Büroflächen für Gründer und moderne Technik für kreative Workshops. Die Hochschule Ruhr West war vor 15 Jahren an den Start gegangen. Damals gab es lediglich zwei Studiengänge und 80 Studierende. 2014 und 2016 folgte die Eröffnung der großen Standorte in Bottrop und Mülheim. Später kam noch ein weiterer Campus in Bottrop dazu. Mittlerweile sind an der HRW 6.000 Studierende eingeschrieben und es gibt 33 Studiengänge.