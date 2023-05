HRW bietet "Schnupperstudium" an

Das Schnupperstudium ist so aufgebaut, dass Studieninteressierte an Vorlesungen teilnehmen und so einen realistischen Eindruck vom Studienalltag gewinnen. Die Teilnehmer können sich für mehrere Studiengänge am jeweiligen Hochschulstandort entscheiden, den sie in den fünf Tagen ausprobieren möchten. Sie nehmen während des Schnupperstudiums an Vorlesungen vor Ort teil. Auf diese Art und Weise ist es möglich, sich in das Studienfach einzufühlen und sich mit Studierenden aus höheren Semestern auszutauschen.

Eine Anmeldung zum Schnupperstudium erfolgt ab sofort über studienberatung@hs-ruhrwest.de





Anmeldeschluss ist der 19.05.2023. Bei der Anmeldung bitte den jeweiligen Wunschstudiengang angeben. Informationen rund um die Studiengänge finden sich auf der Website der HRW unter: www.hochschule-ruhr-west.de/studium/studienangebot/