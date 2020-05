Hotels: Über Pfingsten kommen kaum Touristen

In den Hotels an Rhein und Ruhr ist Pfingsten kaum was los. Das hat eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Nordrhein ergeben. Er hat 460 Hoteliers befragt, wie es bei ihnen über das lange Wochenende aussieht.

