Hoteleröffnung im alten Kaufhofgebäude in Oberhausen

Heute in einer Woche (13. März) eröffnet das neue Hotel im ehemaligen Kaufhofgebäude in der Oberhausener Innenstadt. Das Arthotel ANA Soul in Oberhausen wird ein 4-Sterne-Haus.

© Steffen Ludwig / Radio Oberhausen