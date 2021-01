Horbachweg wird für Bauarbeiten gesperrt

Der Horbachweg in Winkhausen wird erneut beidseitig zur Sackgasse. Jetzt am Montag ( 11.Januar ) geht es auf dme nächsten Teilstück mit der Fahrbahnerneuerung weiter. Das kündigt die Stadt an. Gearbeitet wird auf dem Abschnitt Eichenberg bis zur Hausnummer 9. Die rechnet mit einer Bauzeit von rund 6 Wochen. Je nach Witterung könnte es aber auch länger dauern.

© Erwin Wodicka - fotolia