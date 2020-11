Hoher Andrang: Energieberatung erweitert Sprechstunde

Die nächste Energiesprechstunde ist am 3. Dezember im ServiceCenterBauen im Technischen Rathaus. Statt wie bisher immer am 1. Donnerstag im Monat von 8 bis 12.30 Uhr können wir uns jetzt auch von 14 bis 16 Uhr kostenlos beraten lassen. Wegen Corona müssen wir uns für einen Termin unbedingt vorher per Mail anmelden unter energiewende@muelheim-ruhr.de. Zusätzlich zur Sprechstunde bietet die Stadt eine kostenlose Orientierungsberatung. Die ist keine umfassende Energieberatung, sondern soll den Einstieg in das Thema erleichtern. Termine hierfür gibt es telefonisch unter 455-6009.