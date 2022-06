Hohe Strafen für Feuer im Wald

Der Gefahrenindex fürs Ruhrgebiet zeigt dann eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet sind demnach Flächen in Südlage und geschädigte Fichten. Im vergangenen Jahr gab es landesweit 79 Waldbrände. Dabei wurde eine Fläche von knapp sechs Hektar zerstört. Die meisten Brände seien durch Menschen verursacht worden. Das Land weist deshalb noch einmal auf das Rauchverbot in Wäldern hin. Der neue Bußgeldkatalog ist in Kraft. Er sieht Strafen von bis zu 5.000 Euro vor. Waldwege und Zufahrten müssen laut Mitteilung dringend für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Fahrzeuge sollten nur auf befestigten Flächen abgestellt werden, damit heiße Fahrzeugteile kein Gras entzünden.