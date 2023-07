Hohe Abwassergebühren in Mülheim

Im aktuellen Ranking hat der Eigentümerverband die Gebühren in den 100 größten Städten in Deutschland untersucht. Dabei steigt Mülheim von Platz 84 auf 70. Grund dafür sind die gesunkenen Preise fürs Abwasser. Der Rat hatte Ende letzten Jahres beschlossen, die Gebühren zu senken. Auslöser dafür war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das einen Fehler im Abrechnungssystem erkannt hatte. Niedriger als bei uns in Mülheim liegen die Abwassergebühren im aktuellen Vergleich z.B. in Dortmund, Bottrop und Duisburg, höher in Oberhausen und vor allem in Essen.