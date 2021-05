Hoffungsvoller Blick auf Inzidenz-Werte

Das Gesundheitsministerium hat der Stadt bestätigt, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Montag, Dienstag und Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz z.T. deutlich unter der Marke von 165. Sie muss an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden, damit für Schulen und auch Kitas ab Montag wieder Lockerungen greifen können. Das muss das Ministerium am Freitag allerdings noch durch eine geänderte Verfügung bestätigen. Die Voraussetzung Geschäfte wieder nach dem Click & Meet-System zu öffnen sind derzeit aber noch nicht gegeben, da am Montag die Inzidenz noch die kritische Marke von 150 überschritten hat.