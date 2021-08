Hochwasser sorgt für Änderungen

Start und Ziel sind deswegen in diesem Jahr nicht am Ringlokschuppen in der MüGa, sondern auf der Sportanlage an der Mintarder Straße in Saarn. Die Strecke führt dann durch die Ruhrauen. Sie ist etwas kürzer als in den letzten Jahren - nämlich 4,5 statt sonst 5,6 Kilometer.





Wer an den Start geht, muss geimpft, getestet oder genesen sein, heißt es vom Veranstalter Bunert Events. Sich die Nachweise zeigen zu lassen, dafür ist der jeweilige Teamcaptain zuständig. Damit es beim Start nicht zu voll wird und die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können, laufen die Teilnehmer in drei Wellen nacheinander los. Die erste geht um 19 Uhr auf die Strecke. Die anderen jeweils kurz danach. Aktuell klärt der Veranstalter noch mit der Stadt, ob und wie eine "After-Run-Party" möglich ist.





Wer sich noch für den Firmenlauf am 1. September anmelden möchte, kann das bis zum 27. August. Die Startgebühr liegt bei rund 20 Euro.





Hier geht´s zur Anmeldung und zu allen Infos.

https://www.muelheimer-firmenlauf.de/