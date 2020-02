Hochwasser im Ruhrgebiet führt zu Sperrungen

Der Regen hat die Pegelstände der Ruhr ordentlich ansteigen lassen. Heute früh lag er in Hattingen bei 5,21 Metern. Es sieht aber so aus, als würde er heute kontinuierlich wieder sinken, sagt die Sprecherin des Ruhrverbands. Auch in Mülheim ist seit gestern Mittag der Leinpfad auf der Mendener Seite zwischen Mendener Brücke und Ruhrtalbrücke wegen des Hochwassers gesperrt. In Oberhausen hatte die Emscher am Wochenende Hochwasser. Das ist aber mittlerweile schon wieder abgeflossen, sagt der Emscherverband.