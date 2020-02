Hochspannungsleitung über Rhein wird repariert

In Duisburg wird am Samstag der Rhein gesperrt. Ab 11 Uhr können dann vier Stunden lang keine Schiffe fahren. In der Zeit wird in Höhe Mündelheim eine Hochspannungsleitung über den Fluss repariert, heißt es vom Netzbetreiber Amprion.





© Tanja Pickartz/FUNKE Foto Services